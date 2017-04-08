На трёх станциях московского метро при прохождении проверочных мероприятий были пойманы пять пассажиров со следами взрывчатых веществ на руках.

Как сообщает life.ru, все они — выходцы из Киргизии и Казахстана.

«Специальные приборы обнаружили у них на руках и одежде пары и частицы нитроглицерина и тетрила», — заявляют в МВД. «Эти вещества используются как ингредиенты при создании самодельных взрывных устройств».

Мужчин поймали на станциях «Таганская», «Каховская» и «Коломенская».

Сейчас устанавливается, откуда у подозрительных пассажиров на руках оказались следы взрывчатки.