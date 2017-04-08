Украинские правоохранители и МВД Республики Молдова провели операцию по предотвращению убийства бывшего молдавского вице-премьера, главы демократической партии и крупнейшего олигарха страны Владимира Плахотнюка. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

«В преступную группу входили граждане Украины и Молдовы… Информацию о возможной подготовке заказного убийства ГПСУ получила несколько месяцев тому назад. Сразу ГПУ было открыто уголовное производство по ст.14, ст.28 и ст.115 УК. За убийство лидера демократической партии Молдовы злоумышленникам обещали 200 тысяч долларов», – пояснил он.

Половину денег киллеры получили в виде аванса. В состав группы входило более десяти человек, причастных к разбоям и убийствам в Киеве и области. Их отследили до перехода границы и задержали уже на территории Молдовы. При передаче денег правоохранители арестовали заказчика, двух организаторов и пособников убийства, а также изъяли четыре гранатомета РПГ-26, два пистолета CZ-75 с глушителями.