Бывший президент футбольного клуба «Интер» Георгий Николов, которому был запрещен выезд из страны из-за «Дела Международного банка», покинул Азербайджан.

Как сообщил Report футбольный функционер, он вернулся в Болгарию 7 апреля.

Он сообщил, что ему запрещен въезд в Азербайджан сроком на один год: “7 апреля я вернулся в Болгарию. Наконец, я в собственном доме в Варне, проблема решена. Государственная миграционная служба Азербайджана наложила запрет на мой въезд в страну из-за того, что последние полтора года я проживал в Баку незаконно. Хотя это не зависело от меня. Из-за расследований в отношении Межбанка, мне был запрещен выезд из страны. Но никаких обвинений против меня выдвинуто не было. Процесс закончился, меня поблагодарили за терпение и отпустили. Благодарю всех, кто меня поддерживал, интересовался мною, в особенности, представителей прессы. Я надеюсь, что мы увидимся вновь».

Бывший президент «Интера» сказал, что он больше не хочет работать в футбольной сфере и планирует построить собственный бизнес: «Пока я не думаю о работе, буду отдыхать и приходить в себя. Я больше не хочу работать в футбольной сфере. Однако никогда не стоит говорить «никогда». Я построю свой бизнес».

Напомним, что Георгий Николов с 2006 по 2015 год был президентом бакинского клуба «Интер». Почетным президентом команды являлся бывший глава Международного банка Азербайджана Джахангир Гаджиев, ныне находящийся в заключении.