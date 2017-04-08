Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин заложили основу для перехода к новому формату переговоров между государствами. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам госсекретарь Рекс Тиллерсон.

«У них состоялись продуктивные встречи в позитивном ключе», — отметил Тиллерсон. Он добавил, что взаимопонимание между двумя лидерами заложило основу для проведения последующих встреч делегаций на высоком уровне.

Трамп «выразил мнение, что Китаю необходимо предпринять конкретные шаги с тем, чтобы создать равные условия для американских работников», а также «вновь подчеркнул необходимость обеспечения взаимного доступа на рынки».

Кроме того, США и Китай подтвердили приверженность ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове. Пекин и Вашингтон условились «расширить сотрудничество и работать с международным сообществом, чтобы убедить КНДР мирным образом решить проблему и отказаться от незаконных оружейных программ».

Си Цзиньпин 6-7 апреля находился с официальным визитом в США. Переговоры лидеров стран проходили в закрытом режиме в поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. Основными темами дискуссий были торговая политика, ситуация вокруг ядерной программы КНДР, а также ряд других региональных вопросов.

Ранее Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить с визитом Китай в 2017 году. По словам Трампа, он намерен приехать в Китай в ближайшее время.