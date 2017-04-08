Станция метро «Улица Дыбенко» в Cанкт-Петербурге закрыта на вход и выход.

Как передает РБК, поезда следуют без остановки, так как на платформе обнаружен бесхозный предмет.

В то же время закрытая ранее станция метро «Елизаровская» в Санкт-Петербурге открылась после проверки.

В настоящий момент, по данным собеседников издания, сотрудники правоохранительных органов осматривают оставленный предмет.

Позже ТАСС в пресс-службе петербургской подземки сообщили, что в 10:50 по местному времени станцию «Улица Дыбенко» открыли. «Взрывоопасных предметов нет», — пояснили собеседники агентства.