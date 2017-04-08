«Цель принятия шагов для создания в Азербайджане Агентства по безопасности продуктов питания – устранение проблем в этой области»

Как сообщает АПА, об этом журналистам заявил вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь партии Ени Азербайджан Али Ахмедов.

А.Ахмедов сказал, что в первую очередь нужно создать важные механизмы: «Сюда входят вопросы от совершенствования законодательства до формирования соответствующей структуры. Другой стоящий перед нами вопрос – разработка механизма по экспорту местной продукции в зарубежные страны. Всеми этими вопросами будут заниматься соответствующая комиссия и агентство, которое будет создано в будущем. Но вызывает беспокойство один момент — некоторые предприниматели, потеряв совесть, занимаются импортом небезопасных пищевых продуктов. Надеюсь, что приступившая к деятельности наша комиссия предотвратит это. Мне бы хотелось, чтобы в положительном решении этих вопросов общественный контроль также сыграл свою роль, оказал поддержку государству. Общественный контроль играет важную роль в достижении поставленных государством перед собой целей».

Он отметил, что как говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании правительства, такие нерадивые случаи наносят удар по экономике страны: «Это реальность. По инициативе президента, в настоящий момент предпринимаются серьезные шаги по оздоровлению банковского сектора страны. Естественно, должна быть решена и проблема кредитов. Без оздоровления банковского сектора нельзя достичь развития экономики. Без выдачи кредитов под низкий процент не удастся поддержать деятельность предпринимателей. Все это заставляет правительство серьезно задуматься. Есть объективные трудности, самую верную оценку этого дал господин президент. Предпринимаются серьезные шаги в данном направлении, надеюсь, что в ближайшее время мы сможем осуществить оздоровление финансово-кредитной сферы».

А.Ахмедов сказал, что в Азербайджане лица, представленные в политических партиях, имеют два типа идеологии: «Одна из них — идеология государственности, что можно увидеть в лице ПЕА. Другие политические силы, служащие идеологии государственности, также вносят свой вклад в проводимые в нашей стране работы по благоустройству. В другом политическом лагере же есть силы, которые очень мало служат идеологии государственности или работают в совершенно ином направлении. Сегодня граждане Азербайджана думают о стабильности в стране, сохранении спокойствия, внесении вклада в проводимые в стране реформы. Сегодня мы живем в очень беспокойном мире. Происходящее в расположенных неподалеку от Азербайджана странах видят все. Поэтому каждый гражданин думает о сохранении стабильности в нашей стране, о том, чтобы Азербайджан смог сохранить свою спокойную жизнь в этом беспокойном мире».

По словам А.Ахмедова, другим вопросом является ускорение экономического развития страны. Он отметил, что президент Ильхам Алиев ведет углубленные реформы: «Я верю, что это даст положительный результат в ближайшее время. Путь развития, который прошел Азербайджан, видят все. Но с сожалением хочу отметить, что некоторые политические силы делают все возможное, чтобы нарушить стабильность в Азербайджане. И я очень рад, что у них ничего не получается, они не умеют ничего делать. Потому что люди не поддерживают их попытки нарушить стабильность. Поэтому их акции проходят слабо. Митинги, попытки нарушить стабильность, все это шаги, направленные против государственности Азербайджана и населения. Все их попытки по сегодняшний день потерпели неудачу, так будет и дальше».