«К сожалению, ситуация на международной арене еще больше усугубляется, вступает в новый этап»

Как сообщает АПА, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель главы Администрации президента Азербайджанской Республики, завотделом по внешним связям Аппарата президента Новруз Мамедов.

По его словам, несмотря на то, что главные акторы международного сообщества выступили с различными заявлениями и предложениями и сделали призывы, никаких результатов нет: «Стороны не могут достигнуть договоренности и диалога. Однако причины и уровень опасности нынешней ситуации известны всем».