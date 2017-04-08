Сотрудники правоохранительных органов обнаружили сумку со взрывчаткой в грузовике, который наехал на толпу людей в центре Стокгольма, передает Газета.ру.
Подробности о типе взрывного устройства и его происхождении на данный момент неизвестны.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили сумку со взрывчаткой в грузовике, который наехал на толпу людей в центре Стокгольма, передает Газета.ру.
Подробности о типе взрывного устройства и его происхождении на данный момент неизвестны.
Дата: 2017/04/08 12:16
Раздел: Мир
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