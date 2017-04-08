В Азербайджане нет государственных убежищ, поэтому когда жертвы насилия обращаются в госорганы, возникает проблема их временного размещения, сказал Trend завотделом информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров.

По его словам, в Азербайджане десять аккредитованных центров помощи жертвам насилия, созданных НПО. «Но государственных убежищ нет. Их отсутствие создает определенные проблемы в работе судов, органов внутренних дел, самого комитета — одним словом, всех государственных структур. Полномочия по созданию убежищ (центров помощи ) переданы непосредственно министерству труда и социальной защиты населения, поэтому работу по их созданию может проводить это министерство», — сказал завотделом.

Как сказал Сафаров, необходимо создать хотя бы три-четыре государственных убежища, которые должны функционировать по образцовым стандартам. «К примеру, в Турции на каждые 50 тысяч человек населения приходится один центр помощи. В Азербайджане же численность населения около 10 миллионов человек, а функционируют всего 10 центров помощи. Согласно Конвенции СЕ о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), на каждые 200 тысяч человек населения должно быть хотя бы одно государственное убежище», — сказал Сафаров.

Завотделом подчеркнул, что обеспечить безопасность жертвы насилия невозможно, если нет убежищ.