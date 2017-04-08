Варшава недовольна размещенной в музейном комплексе Катынь под Смоленском информацией о погибших в плену красноармейцах, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД Польши.

По мнению ведомства, предоставленные данные являются недостоверными.

«Министерство иностранных дел с огромным беспокойством и разочарованием восприняли размещение российской стороной на территории польского военного кладбища в Катыни массивов, содержащих недостоверные сведения о большевистских узниках в 1919–1921 годах, умерших в плену в Польше», — говорится в сообщении.

МИД заявил, что приведенные сведения «в несколько раз» превышают «фактические данные».

Ведомство также заявило о готовности к открытой дискуссии, чтобы избежать исторических споров между странами.