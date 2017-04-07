Минобороны РФ вызвало военного атташе при посольстве США в Москве.

«Около часа назад в российское военное ведомство был вызван военный атташе при посольстве США в Москве, которому была официально вручена нота о приостановке российской стороной с ноля часов 8 апреля выполнения своих обязательств по меморандуму о взаимопонимании», — сказал Конашенков, передает «Интерфакс».

Минобороны РФ официально уведомило Пентагон о прекращении работы каналов горячей линии связи по предотвращению авиаинцидентов в Сирии.

«Сегодня днем по военно-дипломатическим каналам в Пентагон направлена нота Минобороны России о прекращении работы действовавших в рамках меморандума каналов горячей линии связи», — заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Информация американских СМИ о том, что Минобороны России сохраняет каналы связи с представителями Пентагона в рамках меморандума по взаимопониманию между Минобороны России и Пентагоном о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирийской Арабской Республике, абсолютно не соответствует действительности», — сказал Конашенков.

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