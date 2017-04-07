Около 20 сирийских самолетов уничтожены в результате удара американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе в провинции Хомс. Об этом, как пишет ТАСС, сообщила телекомпания Fox News со ссылкой на двух высокопоставленных американских военных представителей.

По данным телекомпании, США запустили ракеты Porter и USS Ross, находившихся к югу от Кипра в Восточном Средиземноморье. Одна из ракет из-за неполадки упала в море. Источник Associated Press устверждает, что остальные поразили самолеты, защищенные капониры и хранилище горючего на аэродроме

Как отметила Fox News, для удара по Сирии были использованы крылатые ракеты модификации «Echo» . Это — последняя модификация ракеты, оснащенная двухканальной системой связи через спутник, что дает возможность перенацеливать ее уже после пуска. Ракета может быть оснащена боеголовкой с 450 килограммами взрывчатки. Новых приказов на нанесение ударов, по сообщению Fox News, на американские корабли не поступало, хотя на борту каждого из эсминцев еще остались крылатые ракеты.

При этом CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного сообщает, что Пентагон за час до удара крылатыми ракетами по сирийской авиабазе уведомил об этом Минобороны России.