Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подчеркнул, что удар США по аэродрому близ Хомса подрывает усилия Москвы и Анкары по урегулированию сирийского кризиса, передает ТАСС.

Об этом заявили в МИД РФ по итогам беседы, состоявшейся по инициативе Чавушоглу.

Министры «обсудили положение в Сирии в контексте предпринятой накануне США военной акции против вооруженных сил этой страны в провинции Хомс, в результате которой погибли и мирные жители».

«Сергей Лавров подчеркнул неприемлемость подобного акта агрессии, способного лишь осложнить и без того напряженную ситуацию и подорвать предпринимаемые Россией и Турцией усилия по мирному урегулированию сирийского кризиса, — обратили внимание во внешнеполитическом ведомстве РФ. — Подчеркнута важность объективного, непредвзятого расследования всех обстоятельств трагических событий в Хан-Шейхуне, а также имевших место в прошлом случаев применения химического оружия боевиками террористических организаций».

Главы МИД отметили «безальтернативность продолжения межсирийского переговорного процесса как единственного пути достижения мира в Сирии».