В городе Туркменбаши президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в пятницу принял чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России, председателя правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, народного артиста Азербайджана Полада Бюльбюль оглы, прибывшего в Туркменистан для участия в Международном конгрессе «Азиада – 2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса», сообщили Trend в посольстве Азербайджана в России.

Выразив признательность за возможность личной встречи и оказанный радушный приём, Полад Бюльбюль оглы поздравил главу государства со Всемирным днём здоровья, а также с вручением почётных наград, передав свои пожелания счастья, мира и добра всем туркменистанцам.

Президент Туркменистана отметил, что две страны связывают общие исторические корни, культурные традиции и духовно-нравственные ценности, свидетельством чему являются и предпринимаемые обеими сторонами шаги по укреплению и приумножению отношений добрососедства и сотрудничества, в том числе в культурно-гуманитарной сфере.

Как сказал посол Азербайджана, впечатляющие успехи, достигнутые Туркменистаном, в частности в спортивной сфере, создании современной инфраструктуры спорта, являются результатом огромного внимания, оказываемого главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым вопросам развития массовой физкультуры и олимпийского движения, а дальновидная стратегия в этой области содействует выводу туркменского спорта на качественно новый международный уровень.

В этой связи был сделан акцент на темах, связанных с предстоящими V Азиатскими играми в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Подчеркнув, что избрание Ашхабада местом проведения Азиады-2017 – свидетельство всевозрастающего мирового авторитета Туркменистана, Полад Бюльбюль оглы выразил восхищение крупнейшим, не имеющем аналогов в регионе Олимпийским комплексом.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что страна выступает за наращивание регионального и международного сотрудничества в спортивной сфере, предпринимая на данном направлении конкретные шаги. В этой связи отмечалось, что нынешнее проведение Международного конгресса также можно расценивать как один из важных этапов подготовки к престижным Играм.

Поблагодарив главу государства за приглашение посетить Туркменистан и принять участие в сегодняшних мероприятиях, азербайджанский дипломат подчеркнул значимость международного сотрудничества в развитии спорта высших достижений.

В завершение встречи Президент Туркменистана и посол Азербайджана выразили уверенность в том, что такое сотрудничество, обогащаясь новым содержанием, будет и впредь крепнуть и расширяться во имя мира и прогресса.