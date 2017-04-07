7 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с телерадиоведущим Всероссийской государственной телерадиокомпании Владимиром Соловьевым.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сообщив, что впервые находится в Баку, Владимир Соловьев подчеркнул, что процессы стремительного развития в нашей столице произвели на него глубокое впечатление. Он сказал, что Баку – очень красивый город.

Коснувшись происходящих в Азербайджане процессов развития, Президент Ильхам Алиев отметил, что ведется активная работа, направленная на доведение до мировой общественности правды о нашей стране. Говоря также об истории и нынешних реалиях Азербайджана, глава государства изложил позицию Азербайджана, связанную с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и Россия успешно сотрудничают в области гуманитарных связей, в том числе медиа, как и во всех других сферах.

Владимир Соловьев поблагодарил главу государства за подробную и содержательную информацию, подчеркнул, что обстоятельное ознакомление с происходящими в Азербайджане процессами представляет для него большой интерес.