По совместной инициативе Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, Общественного объединения IDEA, Министерства экологии и природных ресурсов, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) началась реализация проекта закладки фруктовых садов для малообеспеченных семей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 6 апреля вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA, посол доброй воли ФАО Лейла Алиева приняла участие в первом мероприятии, проведенном в рамках пилотного проекта по закладке фруктовых садов в Исмаиллинском районе.

На выделенном Исполнительной властью Исмаиллинского района участке земли площадью 1,7 гектара было высажено 340 фруктовых деревьев. Этот фруктовый сад поделен между 3 малообеспеченными семьями, проживающими в Исмаиллинском районе, и безвозмездно передан в пользование инвалиду Карабахской войны I группы Вюсалу Исмайлову, инвалиду Карабахской войны II группы Рагиму Алиеву, члену семьи шехида Нураддину Гасымову. Указанные семьи получат возможность ухаживать за фруктовыми садами, собирать с них урожай и улучшить свой материальный достаток.

В будущем предусматривается реализовать проект и в других регионах нашей страны.

Социально-экономическое значение проекта заключается в том, что наряду с улучшением благосостояния населения, закладка садов также внесет вклад в сокращение зависимости от импорта сельскохозяйственной продукции.