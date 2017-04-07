«Распространилась информация о том, что в изданном в Германии учебнике, предусмотренном для изучения детей мигрантов, территория Нахчыванской АР представлена как составная часть Армении и здесь размещена цветная фотография. В связи с данным вопросом посольство Азербайджана в Германии тотчас же связалось с издателем пособия — компанией TELC (The European Language Certificates) и приняло необходимые меры».

Как сообщает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что автор указанного учебника – компания Telc gGmbH направила в посольство ответное письмо.

В письме говорится: «В томах B1.1 и B1.2 нашего учебника под названием «Просто лучший! Немецкий язык для интеграции» на самом деле размещена неправильная карта мира, приобретенная у агентства «Fotolia». Мы очень сожалеем по поводу этой ошибки, которая была выявлена лишь благодаря внимательности наших клиентов. Естественно, Telc gGmbH абсолютно далека от политических месседжей. Указанные тома будут переизданы нами и в карту внесут изменения. В связи с этим также доводим до вашего внимания комментарий, опубликованный на нашей интернет-странице».

В комментарии на интернет-странице также признается ошибочность размещенной в учебниках карты мира и подчеркивается, что указанные тома будут тотчас же переизданы, а карты заменены.