В дни открытия и закрытия IV Исламских игр солидарности Бакинский метрополитен будет работать 06:00 до 02:00, а в другие дни спортивных соревнований — до 01:00. Но в случае плотного пассажиропотока этот график может быть продлен, сообщил в пятницу глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По его словам, в дни открытия и закрытия Игр будут усилены и меры безопасности в метро. «Пассажиры, направляющиеся на церемонии открытия и закрытия, будут проходить на Бакинский олимпийский стадион со станции «Короглу». Этот вопрос учтен организаторами и будет совместно регулироваться соответствующими структурами. Вблизи этой станции будет создан штаб, где будет находиться необходимая техника. Там же будет создан и медпункт», — сказал Пашаев.

По словам главы пресс-службы, соревнования Исламиады будут проходить и в Спортивном олимпийском центре «Серхедчи» Госпогранслужбы.

«Этот центр находится рядом со станцией метро «Халглар достлугу». До Игр оба перехода этой станции будут отремонтированы, в них будут установлены информационно-указательные табло», — сказал Пашаев.

Как сказал глава пресс-службы, на станциях «Короглу», «Гянджлик», «Сахиль» увеличено количество турникетов. «На каждой станции установлено пять дополнительных турникетов, и только на станции «Хатаи» было установлено два турникета. Более того, владеющие иностранными языками сотрудники метрополитена будут помогать туристам на центральных станциях», — сказал он.

IV Исламские игры солидарности состоятся в Баку с 12 по 22 мая.