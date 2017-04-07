Насиминский районный суд Баку в пятницу на три месяца продлил срок меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Александра Лапшина, сообщил Trend его адвокат Эдуард Чернин.

По словам адвоката, суд рассмотрел представление следственного органа, на основании которого срок меры пресечения в виде заключения под стражу был продлен на три месяца.

Адвокат добавил, что на процессе присутствовал и сам Лапшин.

Как сказал Чернин, на процессе он поинтересовался условиями содержания своего подзащитного. Лапшин сказал, что у него нет жалоб на самочувствие и условия содержания.

Александр Лапшин — гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

Заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук 17 января вынес решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Седьмого февраля он был доставлен в Баку. До этого Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина относительно решения об его экстрадиции в Азербайджан.

Сразу же после экстрадиции в Азербайджан Лапшина восьмого февраля министерством иностранных дел Азербайджана в соответствии с требованиями международного законодательства была предоставлена официальная информация в посольства стран, гражданином которых он является.