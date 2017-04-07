В сети появилось новое видео с центральной пешеходной улицы Стокгольма — Дроттнинггатан, на которой грузовик на высокой скорости въехал в толпу людей. Кадры опубликованы Expressen TV.



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Премьер Швеции Стефан Левен уже заявил, что у произошедшего инцидента есть все признаки теракта.



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В зарубежных СМИ появилась информация о том, что подозреваемый в совершении теракта в центре Стокгольма задержан сотрудниками правоохранительных органов.

🇬🇧| Local Swedish media report that police would have arrested a person as alleged perpetrator of the #Stockholm #Sweden pic.twitter.com/8mACQTk87C — Julián Mateos. 🛰 (@MarquesdCaceres) 7 апреля 2017 г.

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В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей у торгового центра Ahlens Mall на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан, сообщает РБК со ссылкой на местное издание Aftonbladet. Полиция получила сообщение об инциденте в 14.53 по местному времени. Поступавшие ранее данные о стрельбе на месте происшествия пока не подтвердились, уточняют в ведомстве.

Reuters уточняет со ссылкой на заявление официального представителя местной полиции, что в результате происшествия погибли три человека.

Позже местные СМИ сообщили, что уже пять человек стали жертвами наезда грузовика на людей в центре Стокгольма

Жертв может быть больше, сообщил корреспондент радиостанции SverigeRadio. «Я видел как минимум троих погибших, но их может быть и больше. Здесь полный бардак», — сказал он.