В сети появилось новое видео с центральной пешеходной улицы Стокгольма — Дроттнинггатан, на которой грузовик на высокой скорости въехал в толпу людей. Кадры опубликованы Expressen TV.



***

Премьер Швеции Стефан Левен уже заявил, что у произошедшего инцидента есть все признаки теракта.



***

В зарубежных СМИ появилась информация о том, что подозреваемый в совершении теракта в центре Стокгольма задержан сотрудниками правоохранительных органов.

🇬🇧| Local Swedish media report that police would have arrested a person as alleged perpetrator of the #Stockholm #Sweden pic.twitter.com/8mACQTk87C

— Julián Mateos. 🛰 (@MarquesdCaceres) 7 апреля 2017 г.