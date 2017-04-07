Сегодня в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась официальная церемония прибытия нового самолета Boeing 747-8F, принадлежащего азербайджанской грузовой авиакомпании Silk Way Airlines.

Как сообщили Report в АЗАЛ, на мероприятии приняли участие президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Джахангир Аскеров, президент Silk Way Holding Заур Ахундов, чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Роберт Секута, руководитель экономического отдела посольства США в Азербайджане Картер Уилбур и др.

«Новый самолет стал для Silk Way Airlines уже десятым самолетом типа Boeing и пятым Boeing 747-8F, который будет эксплуатироваться авиакомпанией. Прибытие самолета ознаменовало успешное завершение первого этапа крупномасштабной программы сотрудничества Silk Way Airlines с корпорацией Boeing. Общая стоимость приобретенных воздушных судов в рамках программы составила порядка 1 млрд долларов США, что является крупнейшим проектом в истории развития и деятельности азербайджанских частных предприятий», — отмечается в сообщении.

Отметим, что авиакомпания Silk Way Airlines является одним из признанных и сертифицированных соответствующими властями США авиаперевозчиков.

Тесное сотрудничество с USTRANSCOM (транспортное командование Вооруженных сил США) позволило авиакомпании исполнять заказы на перевозки по всем важным направлениям, включая Ирак и Афганистан.