Многие согласны, что в интернет-пространстве армянская сторона действует активнее нас. Все, кто отслеживает социальные сети, знают, что стоит появиться словам «Карабах», «Армения», «геноцид», «Сумгаит» и так далее (тэги). Как тут же появляется участник дискуссии с характерной фамилией и армянской пропагандистской позицией.

Об этом в соцсети Фейсбук пишет экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров.

Далее дипломат заявляет: «Такую картину можно наблюдать в различных языковых сегментах- русском, английском, а по моему опыту в латышском и эстонском языках. Даже быстрый, поверхностный анализ помогает сделать вывод о функционировании пропагандистской структуры (фабрики троллей). Можно предположить, что на государственном уровне или диаспоральном уровне, осуществляется финансирование центров поисков, которые затем дают команду на реагирование группе дежурных комментаторов. Конечно, это не любительское и абсолютно не бескорыстная деятельность».

«В своем предыдущем посте я писал, а специалисты знают лучше меня, по каким принципам осуществляется деятельность Google при запросе. Следовательно, можно сделать вывод о том, что главной задачей работы этой системы является наполнение ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ложными пропагандистскими штампами армянского производства. По существу, это пропагандистская инвестиция в будущее, когда РЕАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ, РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, РЕАЛЬНАЯ ПРАВДА будут заменены сфабрикованной ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ армянского производства,» — делает выводы Тофик Зульфугаров.

«Сегодня и завтра простой пользователь Google где-нибудь в России, Европе, США или Африке, делая запрос получит массу тщательно фальсифицированных армянских «ФАКТОВ», которые завалят немногочисленные попытки азербайджанской стороны донести правду до читателя,» — подытожил экс-глава МИД АР.

