Боевики повесили одних погибших на электрических столбах, а других — доставили на фронт Боевики из террористической группировки «Исламское государство» казнили 140 мирных жителей в иракском городе Мосул.

Об этом в Twitter сообщает Совет безопасности Иракского Курдистана.

«В понедельник и вторник ИГИЛ казнили 140 мирных жителей, бежавших в районы, контролируемые иракскими силами», — говорится в сообщении. Также отмечено, что боевики повесили одних погибших на электрических столбах, а других — доставили на фронт. «Некоторые тела позже были повешены на электрических столбах в окрестностях Эслах Зирай и Танак, другие были доставлены в близлежащие районы фронта», — сообщает Совет безопасности Иракского Курдистана.

Напомним, ранее сообщалось, что после ракетных ударов США по авиабазе в сирийской провинции Хомс на позиции армии президента Башара Асада начали наступать боевики террористических организаций «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра».