Нанесением удара по военной базе правительственных войск Сирии президент США Дональд Трамп выставил перед всем миром главу Кремля Владимира Путина слабаком и показал ему, что его выходки не будут больше оставаться безнаказанными.

Об этом публицист и журналист Виталий Портников пишет в своей колонке на сайте «Эспрессо».

«Теперь уже не американский президент выглядит «слабаком», над которым может насмехаться российское телевидение, а сам Путин. Когда президент Российской Федерации Владимир Путин — пусть даже устами своего пресс-секретаря — называет ракетный обстрел сирийского аэродрома «агрессией», он прибегает к привычной уже для российского политического руководства подмене понятий», — пишет Портников.

Он напомнил, что Соединенные Штаты не оккупируют территории Сирии и не наносят удары по ее мирному населению, а пытаются добиться политического урегулирования в Сирии. И Именно Россия вместе с Ираном противодействуют этому.

«Удары по мирному населению Сирии наносит российская авиация. Именно Владимир Путин вместе со своим ближайшим окружением несёт прямую ответственность за варварское уничтожение Алеппо, гибель женщин и детей, гуманитарную катастрофу в этом сирийском городе и в Сирии в целом. Именно действия России по поддержке режима Башара Асада привели к многолетней Гражданской войне, бегству людей, миграционному кризису. Нет никаких сомнений, что если бы Путин не поддерживал бы Асада, политический процесс в Сирии давно уже увенчался бы успехом. Да, возможно, еще не было бы мира — но и бомбежек и химического оружия тоже не было бы», — считает Портников.

Журналист отмечает, что Путин может не считать свои действия в Сирии агрессией, потому что его армия появилась в этой несчастной стране по согласованию с режимом, который в Кремле считают «легитимным».

«Но тогда что российские войска делают в Крыму? Что российские войска делают на Донбассе? Может, оккупантов приглашали украинские власти? Парламент? Правительство? Народ? Если не по отношению к Сирии, то по отношению к Украине российский режим является самым настоящим, классическим агрессором и оккупантом. Но Путин, который в свое время обещал поставить украинских женщин и детей впереди российских оккупационных войск, кажется, никогда и не скрывал этого», — пишет Портников.

Он подмечает, что для Путина стало неожиданностью то, что, как оказалось, в Вашингтоне готовы действовать оперативно, решительно и не интересуясь ни мнением России, ни ее возможной реакцией.

«Теперь уже не американский президент выглядит «слабаком», над которым может насмехаться российское телевидение, а сам Путин. Неясно только, почему российский президент рассчитывал, что его собственные хулиганские выходки вечно будут оставаться безнаказанными», — резюмировал Портников.