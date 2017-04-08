Кремль потрясен и растерян после нанесенного ракетного удара США по Сирии. Об этом InfoResist заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

«Если иллюзии о дружбе Трампа и Путина давно были похоронены, то как раз относительно Сирии казалось бы вполне умиротворительная позиция Трампа была, еще несколько дней назад, когда он и его представитель в ООН заявили, что да Асад — это реалии, с которыми надо считаться, кроме того, он вроде бы с ИГИЛом борется понемножку, а ИГ у нас основной враг и так далее, Москва вела какие-то вялые переговоры по координации военных действий вокруг Ракки и так далее. Видимо, уверенные в том, что в Сирии Трамп будет полностью продолжать политику Обамы, то есть полного угодничества перед Москвой, решили еще демонстративно показательно опустить Трампа этим химическим ударом, ясно что это была совместная идея Путина и Асада, более того продиктованная Путиным и Асадом», — добавил он.

Также по его словам, на базе, по которой был нанесен удар, были русские советники, которые конечно были в курсе операции с химическим оружием. Пентагон официально предупредил российских военных за несколько часов до операции о том, чтобы они позаботились о своей безопасности, и эти советники вместе с офицерами были вывезены из базы, там оставался рядовой младший персонал.

«И тут произошло невероятное событие: тот самый черный лебедь (Трамп — ред.), казалось бы абсолютно циничный безчувственный человек, был потрясен кадрами гибели детей в Сирии после химической атаки. Он кричал на пресс-концеренции, это изменило все его отношение к Сирии, к Асаду и так далее. Этого не могли прогнозировать в Москве», — сказал Пионтковский.

По его словам, ничего особенного в Сирии дальше не будет.

«Обама столько нагадил в Сирии, что там исправить в этой катастрофе почти ничего не возможно. Вот наглядный пример: если бы в 2013-м году после объявления красной линии Обама сделал то, что сегодня сделал Трамп, ничего бы подобного не было бы, ни погибших десятков тысяч мирных людей, ни сотен тысяч беженцев, тогда была сильна оппозиция. Сейчас в Сирии уже ничего не возможно изменить в военном плане», — добавил он.

Пионтковский считает, что политическое значение этой атаки огромное, не только на ближнем Востоке, но и во всем мире. По его словам, это очень важный сигнал корейцам, «товарищу Си Цзиньпиню, с которым Трамп сейчас ужинает во Флориде. Это очень важный сигнал Путину».

«Это очень большой удар по его авторитету внутри его собственной организованной преступной группировки. Этим и объясняется молчание Путина», — добавил он.

«Я думаю, что как раз в силу того, что сейчас происходит в Москве, самые большие последствия это будет иметь не столько для Ближнего Востока, сколько для России. Эта полная дискредитация всей путинской авантюры. А где знаменитые С-300, С-400 поставленные для защиты, которые по сообщению МИДа были поставлены чтобы защитить сирийские аэродромы от американских крылатых ракет? Все это напоминает позор, в котором оказался Хрущев во время Карибского кризиса, который привел в конце концов к его отставке», — отметил он.