Председатель ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ракетный удар США по военной базе в Сирии.

«Это прямая агрессия США против Сирии. Их никто туда не приглашал. Сирия имеет право нанести ответный удар. Мы должны закрыть всю территорию Сирии нашими системами С-300, С-400. Подвести туда часть Черноморского и Северного флота. И помогать наносить удары по ИГИЛ и другим антиправительственным точкам», — сказал Владимир Жириновский «Парламентской газете».

Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки 6 апреля запустили 59 ракет по военной базе в Сирии, в районе провинции Хомс. По их утверждению, ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.