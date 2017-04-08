Vladimir Zhirinovsky, leader of the Liberal Democratic Party addresses the parliament during a session in Moscow on Friday, Nov. 14, 2008. The lower house of parliament, State Duma, voted 388-58 to pass constitutional changes that will extend the presidential term from four to six years, in the first of three readings. Firebrand ultranationalist Vladimir Zhirinovsky defended the measure during nearly two hours of debate, but suggested that the Duma was just mindlessly rubber-stamping the Kremlin's legislation. (AP Photo/Mikhail Metzel) / SCANPIX Code: 436

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ракетный удар США по военной базе в Сирии.

«Это прямая агрессия США против Сирии. Их никто туда не приглашал. Сирия имеет право нанести ответный удар. Мы должны закрыть всю территорию Сирии нашими системами С-300, С-400. Подвести туда часть Черноморского и Северного флота. И помогать наносить удары по ИГИЛ и другим антиправительственным точкам», — сказал Владимир Жириновский «Парламентской газете».

Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки 6 апреля запустили 59 ракет по военной базе в Сирии, в районе провинции Хомс. По их утверждению, ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.