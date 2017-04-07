В рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма (The Travel and Tourism Competitiveness Report) Всемирного экономического форума Азербайджан занял 71-е место. Как передает АПА, до этого в данном рейтинге Азербайджан занимал 84-ю позицию. Таким образом, Азербайджан поднялся на 13 ступеней в рейтинге.

Успех Азербайджана авторы рейтинга объясняют упрощением визового режима для иностранцев, новыми мерами по защите окружающей среды, снижением цен на гостиницы.

Отметим, что первые места в рейтинге заняли Испания, Франция, Германия, Япония, Великобритания, Австралия, Италия, Канада и Швейцария.

Данный рейтинг публикуется раз в два года, начиная с 2007 г. Страны оцениваются по позициям, связанным с приемом туристов. Сюда входят историческое и культурное наследие, развитие экономики, транспорта, мобильной связи, медицины, открытость населения и многое другое.

Россия в рейтинге заняла 43-е место, Турция – 44, Грузия – 70, Казахстан – 81, Украина – 88.