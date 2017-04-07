Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что только 23 американские ракеты из 59 запущенных долетели до аэродрома Шайрат в сирийской провинции Хомс, передает РИА «Новости».

«7 апреля в период с 3.42 до 3.56 мск из акватории Средиземного моря в районе о. Крит с двух эсминцев военно-морских сил США («Росс» и «Портер») был нанесен массированный ракетный удар 59 крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе «Аш-Шайрат» (провинция Хомс). По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно», — сказал он.

По словам Конашенкова, в результате ракетного удара были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23, а также радиолокационная станция.

США нанесли удар по сирийскому аэродрому, выпустив 59 крылатых ракет.

Целью удара был аэродром Шайрат, с которого, по мнению американских властей, были совершены химатаки в провинции Идлиб.