Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за ракетный удар США по авиабазе в Сирии на сирийские власти.

«Вслед за чудовищной химической атакой в Хан-Шейхуне, в результате которой погибли десятки людей, в том числе много детей, США нанесли удар по авиабазе Шайрат в Сирии. Сирийский режим несёт полную ответственность за это событие», — говорится в заявлении на сайте альянса.

Отмечается, что НАТО поддерживает все усилия, направленные на политическое урегулирование в Сирии.