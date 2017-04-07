6 апреля, на Манежной площади в Москве прошел концерт-митинг «Вместе против террора», который был посвящен погибшим во время теракта в метрополитене Санкт-Петербурга.

Российские СМИ утверждают, что на улицы согнали сотрудников бюджетной сферы. Это видно на ролике, который опубликовали по итогам акции.

«На видео работники одного из Московских ГУПов отмечаются у куратора о прибытии для скорбления и получают инвентарь», — говорится в сообщении.

Кроме этого уточняется, что по окончании мероприятия люди должны были возложить цветы у стелы Ленинграда в Александровском саду. Тем не менее много участников митинга не дождались его окончания и оставили цветы прямо на Манежной площади, сообщает mignews.com.

Правоохранительные органы Москвы заявляют, что в акции приняли участие 50 тысяч человек.