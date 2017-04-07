В честь Содружества Независимых Государств следовало бы поставить памятник, если бы оно решило проблему Приднестровья, Нагорного Карабаха или Донбасса.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир», сообщает БЕЛТА.

Рассуждая о будущем СНГ, глава государства отметил, что предлагаемые реформы кажутся незначительными на фоне существующих проблем. Например, можно ли сравнивать попытки сделать более эффективным аппарат Содружества с существующими конфликтами между государствами?

«Если бы мы в рамках СНГ решили приднестровскую проблему, Нагорного Карабаха проблему, проблему Донбасса в Украине, тогда надо где-то в центре евразийского пространства поставить памятник Содружеству Независимых Государств. Но мы же этого не делаем. И порой не делаем не потому, что нельзя сделать, а потому что разные интересы. А проблему решать надо», — заявил Александр Лукашенко.

При разрешении данных конфликтов, считает он, необходимо исходить из интересов людей. «В Нагорном Карабахе что, люди хорошо живут, постоянно подвергаясь определенным военным проблемам? Они просто живут и ждут, что завтра что-то случится, не дай бог, бомба на голову упадет. Это нормально? Это ненормально! Кому это выгодно? Никому!» — подчеркнул он. «Надо решить вот эти вопросы, которые лежат на поверхности в СНГ, прежде чем заглядывать в будущее, — считает глава государства. — И, решая эти вопросы, мы увидим новые стратегические направления, по которым нам надо будет действовать».