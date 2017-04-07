В Сирии погибли девять мирных жителей, в том числе четверо детей, в результате ракетного удара США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Государственное сирийское агенство новостей.
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В Сирии погибли девять мирных жителей, в том числе четверо детей, в результате ракетного удара США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Государственное сирийское агенство новостей.
Дата: 2017/04/07 14:40
Раздел: Новость
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