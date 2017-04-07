В Милли Меджлисе потребовали от Евросоюза отменить или упростить визовый режим для граждан Азербайджана.

По информации АПА, депутат Захид Орудж напомнил, что вслед за Грузией право отправится в Европу без визы получили граждане Украины. Он отметил, что за прошедшие годы Азербайджан был самым близки политико-правовым партнером Европы.

«Однако взамен граждане Азербайджана, для того чтобы попасть в шенгенскую зону должны пройти жесткий режим. Если западные организации, Евросоюз хотят завоевать расположение граждан Азербайджана, тогда им следует не закрывать перед ними двери», — сказал он.