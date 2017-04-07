Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил атаку США на Сирию с нападением Запада на Ирак 14 лет назад.

«Это напоминает ситуацию 2003 года, когда США и Великобритания вместе со своими союзниками вторглись в Ирак без согласия Совета Безопасности (ООН)», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с МИД СНГ в пятницу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Российский министр выразил мнение, что США ударом в Сирии отвлекают внимание от деятельности террористов «ан-Нусры».

«Опять приходится возвращаться к мысли о том, что «Джебхат-ан-Нусра», которая мимикрирует и меняет названия, каким-то образом может рассматриваться нашими западными коллегами в качестве организации, которую нужно беречь, несмотря на то, что она объявлена Совбеза ООН террористической», — сказал Лавров. По его словам, Россия будет добиваться выяснения причин нанесения США удара.

Кроме того, Лавров заявил, что атака США на сирийских военных наносит ущерб российско-американским отношениям.

«Удручает, что все это наносит ущерб и без того подорванным отношениям между Россией и США, но надеюсь, что эти провокации не приведут к необратимым результатам», — сказал он.