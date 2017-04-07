Продлен срок ареста бывшего начальника Антитеррористического центра министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и других.

Как сообщает АПА, решением Сабаильского районного суда срок ареста продлен еще на месяц.

Отметим, что уголовное дело в отношении этих лиц было завершено и направлено в Бакинский Военный суд.

После событий, связанных с МНБ, Эльчин Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедрой Академии МНБ имени Гейдара Алиева. Затем он был арестован.

Дела обвиняемых по делу МНБ были разделены на несколько частей. Из этих уголовных дел, в настоящее время в Бакинском Военном суде идут судебные процессы над начальником управления Акифом Човдаровым, генералом Субахиром Гурбановым и другими.