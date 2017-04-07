США предупредили российских военных в Сирии о том, что по авиабазе Шайрат армии президента Сирии Башара Асада в провинции Хомс будет нанесен ракетный удар. Об этом заявил представитель Пентагона Джефф Дэвис, передает Reuters.

По его словам, российских военнослужащих предупредили в четверг, 6 апреля, через каналы связи, которые были организованы между сторонами для предотвращения конфликтов. Он также подчеркнул, что американская сторона предупредила военных о своем решении несколько раз.

Кроме того, Дэвис уточнил, что по тем частям военной базы, где могли находиться российские военнослужащие, США удары не наносили.