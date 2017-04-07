Россия приостановила действие меморандума об избежании инцидентов США в Сирии после американской атаки на сирийскую авиабазу, сообщается на сайте МИД, передает «Дождь». Она также призвала Совет безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения этой ситуации.

Россия и США приняли меморандум по безопасности полетов в Сирии в октябре 2015 года. Этот документ регламентирует действия всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирии.

После того, как соглашение начало действовать, Россия и США сотрудничали по каналам круглосуточной оперативной связи. Страны также договорились об оказании помощи друг другу при возникновении кризисных ситуаций.

«Само присутствие военнослужащих США и других стран на территории Сирии без согласия на то правительства этой страны или решения Совбеза ООН является грубым, явным и ничем не обоснованным нарушением международного права. Если раньше это объяснялось задачей борьбы с терроризмом, то сейчас налицо явный акт агрессии против суверенной Сирии. Предпринятые сегодня США действия еще больше разрушают российско-американские отношения», — говорится в заявлении МИД.