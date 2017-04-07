Если Дамаск проиграет войну с оппозицией, Сирия «исчезнет с карты», а вот победа оппозиции будет означать победу всех стран, которые ее поддерживают, сказал сирийский президент Башар Асад в интервью хорватской газете Vecernji List.

«У нас есть великая надежда, которая крепнет день ото дня, и она основывается на уверенности, что без уверенности не будет никакой надежды, — заявил Асад. — В любом случае, у нас нет никаких других вариантов, кроме как одержать победу. Если мы не выиграем эту войну, Сирия будет стерта с карты мира. У нас нет выбора в этой войне, а потому мы уверенны, настойчивы и решительны».

На вопрос журналиста, не боится ли он, что начнется война с Израилем, Асад ответил следующее: «Война с Израилем? Так она уже идет».

«Не стоит переживать из-за того, что может начаться война (с Израилем — прим.ред.), потому что фактически эта война уже идет, — заявил Асад. — Вы говорите сирийско-израильская война, но в любом случае эти террористы сражаются за Израиль. Даже если они не состоят в регулярной армии Израиля, они все равно сражаются за Израиль».

Асад обвинил Израиль и западные страны в прямой и косвенной поддержке сирийских джихадистов.

«У Израиля те же цели, что и у Турции, США, Франции, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара и других стран, — отметил сирийский президент. — У них всех одна цель. Вести войну в новом формате и новыми инструментами. Так что фактически наша победа над террористами будет победой над всеми этими странами. Вот почему Израиль делает все возможное для поддержки этих террористов повсюду, где наступает сирийская армия».