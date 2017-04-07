В городе Ройстон, графство Хартфордшир, Великобритания, на продажу выставлен жилой дом, в который переоборудовали бывшее здание полицейского участка и суда.

Построенное в 1883 году здание полицейские и судьи покинули в 1990 году, сперва здесь были офисы, а в 2010 году его превратили в жилой дом. Жилье площадью почти в 300 квадратных метров может похвастаться четырьмя спальнями, погребом, кабинетом, тренажерным залом, большой кухней, совмещенной с гостиной, столовой и внутренним двориком, где есть все необходимое для отдыха в кругу близких и друзей, передает РБК.

Стоимость дома — 1 миллион долларов.









