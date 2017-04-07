В Лос-Анджелесе умер американский комик и актер Дон Риклз (Дональд Джей), сообщает телеканал CNN со ссылкой на его представителя Пола Шефрина.

Риклз скончался в своем доме в возрасте 90 лет, сказал Шефрин.

Дон Риклз родился 8 мая 1926 года в Нью-Йорке. Он стал известен российскому зрителю, после того как в 1995 году снялся в фильме Мартина Скорсезе «Казино».

Кроме того, актер снимался в многочисленных сериалах и фильмах, а также озвучил персонажа Мистер Картофельная Голова во всех частях мультфильма «История игрушек». Он также был ведущим многих американских телепрограмм и шоу.