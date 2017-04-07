Ливийские власти освободили 28 женщин родом из Эритреи и семь — из Нигерии, находившихся в заключении после того, как им удалось бежать от боевиков террористической группировки ИГИЛ. Экстремисты держали их в сексуальном рабстве в ливийском городе Сирт.

«Я так счастлива, не хватает слов для того, чтобы описать мою радость. Я снова увижу семью и смогу начать новую жизнь», — приводит издание слова 14-летней девушки, вышедшей на свободу.

Как передает lenta.ru, по словам бывших пленниц, экстремисты заставляли их принять ислам, а после этого продавали разным боевикам. Их унижали и морили голодом. После того как женщинам удалось сбежать, их задержали представители ливийских властей и отправили на несколько месяцев в тюрьму для того, чтобы выявить наличие связей с террористами.

Как долго женщины находились в плену у боевиков ИГ, не уточняется. Известно только, что большинству из них удалось освободиться в декабре, когда ливийские власти отбили у боевиков Сирт.