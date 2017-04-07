Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил увеличить число женщин в составе миротворческих операций всемирной организации. Выступая на заседании Совета Безопасности в четверг, он предположил, что это повысит шансы на достижение мира в странах и регионах, охваченных конфликтами.

«Женщины должны играть более активную роль в миротворческих операциях в качестве военнослужащих, полицейских и гражданских сотрудников. Это нужно не только для обеспечения гендерного равенства, но и потому, что участие женщин увеличивает шансы на достижение мира, а также сокращает риски сексуальных домогательств и эксплуатации», — сказал он.

Генсек напомнил, что сформировал комиссию, которая проанализирует миротворческую деятельность ООН и к июню представит ему доклад с рекомендациями по повышению эффективности операций. Пока же административный глава организации предложил девять направлений для будущих реформ и призвал страны активнее поддерживать «голубые каски». Озвученные Гутерришем предложения, помимо увеличения числа женщин в операциях, касаются актуализации задач, возложенных на миротворцев, более широкое использование ими современных технологий, расширение сотрудничества с региональными операциями и обеспечение ответственности за правонарушения, совершаемые сотрудниками ООН.

По словам генерального секретаря, необходимо разработать комплексную стратегию с учетом всего спектра задач, возложенных на миссии ООН. Гутерриш подчеркнул, что операции могут приносить результат, если обладают необходимыми ресурсами. «54 миссии выполнили возложенные на них задачи и закрылись», — напомнил генсек, напомнив, что в ближайшие время будут выведены контингенты из Кот-Д’Ивуара и Либерии. В общей сложности в настоящий момент ООН проводит 16 операций, в которых участвуют почти 100 тысяч военнослужащих и полицейских.

Заседание СБ ООН проводилось по инициативе США, которые готовятся сократить взносы в бюджет миротворческих операций ООН. В ходе дискуссии американский постпред Никки Хейли отметила, что «голубые каски» должны научиться «работать умнее» и «показывать результат». Она выступила за проведение «стратегического обзора» миротворческой деятельности ООН и предложила членам СБ вместе с США проанализировать работу «каждой операции» всемирной организации.

Выступая на встрече, и.о. постпреда РФ Петр Ильичев согласился с необходимостью «повышения эффективности миротворчества с акцентом на политическую составляющую деятельности миссий».

«Нельзя не согласиться с тем, что мандаты некоторых миссий медленно адаптируются к новым реалиям на земле», — отметил он, добавив, что у России есть вопросы и к тому, как секретариат ООН планирует миссии и как выстраивается взаимодействие с властями принимающих стран.