Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, комментируя ракетный удар США по авиабазе в Сирии, отметил, что Анкара и ранее заявляла, что выступает за реальные шаги в борьбе с беззаконием, сообщает Анадолу.

«Удар по авиабазе, с которой была предпринята химическая атака на мирное население – важный и значимый шаг. Международное сообщество должно продолжить линию борьбы с варварством режима Башара Асада», — отметил вице-премьер.

По его словам, позиция международного сообщества должна оставаться неизменной до тех пор, пока режим Асада не сможет вредить сирийскому народу. «Поэтому мы относимся к ракетному удару США положительно, но считаем, что эту тактику нужно продолжить, так как режим Башара Асада должен быть наказан на международном уровне», — отметил Куртулмуш.

Вице-премьер отметил, что необходимо сделать все возможное для пресечения варварства режима Асада в Сирии. «Необходимо ускорить переговорный процесс и поддержать не навязанный мир, а справедливое и долгосрочное урегулирование, которое примет сирийское общество в целом. Надеемся, что эта операция США внесен вклад в обеспечение мира в Сирии и позволит пресечь варварские действия режима Асада», — подчеркнул вице-премьер.

МИД Турции также позитивно оценил операцию ВС США по авиабазе «Шайрат» в Сирии, которая стала ответом на химатаку в Идлибе.

«Турция будет полностью поддерживать подобные шаги, направленные на наказание виновных, которые также являются доказательством того, преступления не останутся без возмездия», — отметили в МИД.