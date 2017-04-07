Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Игорь Морозов заявил, что ракетный удар США по базе ВС Сирии напоминает бомбардировку Югославии и военную интервенцию в Ирак.

«Атака на авиабазу напоминает бомбардировку Югославии, военную интервенцию в Ирак, разрушение Ливии и другие акты пренебрежения международным правом со стороны США», — цитирует РИА Новости Морозова.

Он также заявил, что «теперь совершенно очевидно, что химатака в Идлибе была американской провокацией, чтобы оправдать удар по авиабазе».