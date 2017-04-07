Министерство иностранных дел Азербайджана исключило из «черного списка» независимого французского журналиста Ромена Мелькарека (Romain Mielcarek).

«Р.Мелькарек обратился с письмом в МИД с просьбой исключить его имя из «Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана», — сообщил агентству «Интерфакс» пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

В своем обращении француский журналист отметил, что находился в неведении относительно незаконности посещения оккупированных территорий Азербайджана и принес извинения за свой визит.

«Р.Мелькарек отметил, что уважительно относится к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и его незаконный визит на оккупированные территории не ставит под сомнение их принадлежность Азербайджану»,- подчеркнул представитель МИД.

Р.Мелькарек совершил 3-7 марта 2017 года визит в Азербайджан, в рамках которого посетил прифронтовую зону, где встретился с беженцами и вынужденными переселенцами и осветил позицию официального Баку в связи с армяно-азербайджанским конфликтом. Позднее, 19-20 марта, он незаконно побывал на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.