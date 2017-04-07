Правительство Великобритании заявило, что полностью поддерживает ракетный удар по военно-воздушной базе в Сирии в ответ на обвиннеия в том, что сирийские ВВС применили химическое оружие против гражданского населения, передает Би-би-си.

Представитель Даунинг-Стрит сказала: «Мы считаем это соответствующим ответом на варварской химическое нападение, проведенное сирийским режимом. Цель — предотвратить подобные нападения в будущем».

Нападение произошло во вторник. В результате погибли десятки человек, в том числе и дети.

По словам Пентагона, ракеты «Томагавк» были использованы против сирийской базы в ночь с четверга на пятницу.

«Этой ночью США применили военную силу против сирийского режима, который ранее использовал химическое оружие», — сказала представительница премьер-министра Великобритании.

В своем заявлении по телевидению президент Дональд Трамп призвал «все цивилизованные страны» помочь прекратить конфликт в Сирии.