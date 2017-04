«С военной точки зрения удар США был против Асада. С политической — он в такой же степени был против Путина, который не смог защитить союзника», — считает Карл Бильдт, член Европейского Совета по внешним связям. Об этом он написал в своем Twitter.

Militarily the US strike was against Assad. Politically it was as much against Putin. Could not defend its ally. pic.twitter.com/azQdWjA55r

— Carl Bildt (@carlbildt) 7 апреля 2017 г.