Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя МИД.
«Мы решительно осуждаем любые односторонние военные действия», — говорится в заявлении.
Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя МИД.
«Мы решительно осуждаем любые односторонние военные действия», — говорится в заявлении.
Дата: 2017/04/07 9:43
Раздел: Мир
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