Суд в Тунисе заочно приговорил британского диджея к году тюрьмы после того, как он поставил в ночном клубе ремикс призыва на мусульманскую молитву, сообщает Би-би-си.

Ранее стало известно, что один из ночных клубов возле тунисского курортного города Хаммамет был закрыт после появления видеозаписи, на которой видно, как диджей проигрывает сет, включающий в себя танцевальную версию призыва к традиционной мусульманской молитве.

Как сообщил представитель суда города Громбалия, диджей, выступающий под ником Dax J, приговорен к шести месяцам заключения за непристойное поведение и еще к шести месяцам тюрьмы — за оскорбление общественной морали.

При этом суд снял обвинения с владельца ночного клуба и с организатора фестиваля Orbit Festival, на котором был озвучен ремикс.

В понедельник организаторы фестиваля принесли извинения на своей странице в «Фейсбуке», отметив, что не задавались целью проигрывать какую-либо оскорбительную музыку.

«У меня никогда не было намерения расстроить или оскорбить кого-либо», — заявил и сам диджей Dax J.