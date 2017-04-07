Президент США Дональд Трамп сделал заявление в связи с ударами по сирийской базе.

Глава США подтвердил информацию о том, что удар был нанесён по базе в Хомсе из-за подозрений в том, что именно там организовывалась предполагаемая сирийская химическая атака.

«Во время удара химическим оружием страшной смертью погибли беспомощные мужчины, женщины, дети и даже прекрасные младенцы», — заявил он.

По его словам, удар был необходим, чтобы защитить мир от химического оружия.

«Ракетный удар по авиабазе, где располагался склад, откуда осуществлялась химическая атака, был нанесён в связи с тем, что в жизненно важные интересы национальной безопасности Соединённых Штатов входит задача по предотвращению использования смертоносного химического оружия», — отметил он, добавив, что «Америка выступает за справедливость».

«Годы попыток изменить поведение Асада провалились, и провалились драматически», — заявил Трамп. По его словам, «как результат, кризис связанный с беженцами, продолжает усугубляться. И регион продолжает быть дестабилизированным, что угрожает США и их союзниками» (цитата по Интерфакс).

Вопрос журналиста — «Каково юридическое обоснование военных ударов?» — Дональд Трамп оставил без ответа, после чего покинул зал, сообщает Би-би-си.

Трамп находился в своем флоридском поместье Мар-а-Лаго.

По данным американских властей, около 60 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по аэродрому сирийской правительственной армии в провинции Хомс. В сообщении отмечается, что, по информации США, именно с него взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения химического оружия.